Rubio İrana qarşı zərbələrin intensivləşəcəyini açıqlayıb
Digər ölkələr
- 04 mart, 2026
- 01:26
ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Amerika ordusunun yaxın vaxtlarda İrana zərbələrin intensivliyini əhəmiyyətli dərəcədə artıracağını açıqlayıb.
"Report"un məlumatına görə, o, bu açıqlamanı jurnalistlərə açıqlamasında verib.
"Bu zərbələrin miqyasında və intensivliyində dəyişiklik görməyə başlayacaqsınız", - Rubio deyib.
O, əlavə edib ki, dəyişikliklər yaxın saatlarda və günlərdə baş verəcək.
