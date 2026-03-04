İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Rubio İrana qarşı zərbələrin intensivləşəcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 04 mart, 2026
    • 01:26
    Rubio İrana qarşı zərbələrin intensivləşəcəyini açıqlayıb

    ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Amerika ordusunun yaxın vaxtlarda İrana zərbələrin intensivliyini əhəmiyyətli dərəcədə artıracağını açıqlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu açıqlamanı jurnalistlərə açıqlamasında verib.

    "Bu zərbələrin miqyasında və intensivliyində dəyişiklik görməyə başlayacaqsınız", - Rubio deyib.

    O, əlavə edib ki, dəyişikliklər yaxın saatlarda və günlərdə baş verəcək.

    İrana hərbi zərbələr Marko Rubio ABŞ
