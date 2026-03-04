Рубио заявил о предстоящем усилении ударов по Ирану
Другие страны
- 04 марта, 2026
- 00:49
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские военные в ближайшее время существенно повысят интенсивность ударов по Ирану.
Как передает Report, соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами на Капитолийском холме.
"Вы начнете замечать изменение масштабов и интенсивности этих ударов", - сказал Рубио.
По его словам, изменения произойдут "в ближайшие часы и дни".
