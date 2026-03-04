Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Рубио заявил о предстоящем усилении ударов по Ирану

    • 04 марта, 2026
    • 00:49
    Рубио заявил о предстоящем усилении ударов по Ирану

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские военные в ближайшее время существенно повысят интенсивность ударов по Ирану.

    Как передает Report, соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами на Капитолийском холме.

    "Вы начнете замечать изменение масштабов и интенсивности этих ударов", - сказал Рубио.

    По его словам, изменения произойдут "в ближайшие часы и дни".

    Лента новостей