Belçikanın müdafiə naziri Avropanı "TikTok"a qarşı tədbir görməyə çağırıb
Digər ölkələr
- 14 oktyabr, 2026
- 02:45
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Belçikanın müdafiə naziri Teo Franken Avropa ölkələrini "TikTok" sosial şəbəkəsinin yaratdığı təhdidlərə qarşı tədbirləri müzakirə etməyə çağırıb.
"Report"un məlumatına görə, o, bu barədə "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Varşava Təhlükəsizlik Forumunda "TikTok"un təhlükələri barədə xəbərdarlıq etdim. O, Çində elmi biliklər və faydalı məlumatlar yayır, lakin Aİ-də onun alqoritmləri avropalı gənclərə zəhərli məzmun təqdim edir və nifaq salır", - Franken bildirib.
Nazir vurğulayıb ki, Avropa təcili olaraq ABŞ təcrübəsindən nümunə götürərək, bu təhlükəyə qarşı tədbirləri müzakirə etməyə başlamalıdır.
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