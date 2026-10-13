Глава Минобороны Бельгии призвал Европу принять меры против TikTok
Другие страны
- 13 октября, 2026
- 21:46
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Министр обороны Бельгии Тео Франкен призвал европейские страны обсудить меры противодействия угрозам, которые, по его мнению, представляет социальная сеть TikTok.
Как передает Report, об этом он написал в социальной сети X.
"На Варшавском форуме по безопасности я предупредил об опасностях TikTok. В Китае он распространяет научные знания и полезную информацию, однако в ЕС его алгоритмы предлагают европейской молодежи токсичный контент и сеют раздор", - заявил Франкен.
Министр подчеркнул, что Европе необходимо срочно начать обсуждение мер противодействия этой угрозе, взяв за пример опыт США.
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