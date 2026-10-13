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    Глава Минобороны Бельгии призвал Европу принять меры против TikTok

    Другие страны
    • 13 октября, 2026
    • 21:46
    Глава Минобороны Бельгии призвал Европу принять меры против TikTok

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен призвал европейские страны обсудить меры противодействия угрозам, которые, по его мнению, представляет социальная сеть TikTok.

    Как передает Report, об этом он написал в социальной сети X.

    "На Варшавском форуме по безопасности я предупредил об опасностях TikTok. В Китае он распространяет научные знания и полезную информацию, однако в ЕС его алгоритмы предлагают европейской молодежи токсичный контент и сеют раздор", - заявил Франкен.

    Министр подчеркнул, что Европе необходимо срочно начать обсуждение мер противодействия этой угрозе, взяв за пример опыт США.

    Тео Франкен Европейский союз (ЕС) Tiktok
    Belçikanın müdafiə naziri Avropanı "TikTok"a qarşı tədbir görməyə çağırıb
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