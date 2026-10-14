Türkiyə Aİ-dən onu "Made in EU" sənaye strategiyasına daxil etməyə çağırıb
- 14 oktyabr, 2026
- 02:57
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Türkiyə hesab edir ki, Avropa İttifaqı ölkəni istehsalın dəstəklənməsi və "Made in EU" təşəbbüsünün həyata keçirilməsi üçün yeni qaydaların hazırlanmasında Avropa dövlətləri ilə sıx sənaye inteqrasiyasını nəzərə alacaq.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, Türkiyənin ticarət naziri Ömər Bolat bu açıqlamanı Brüsseldə Aİ-Türkiyə yüksək səviyyəli ticarət dialoqunun yekunlarına əsasən keçirilən brifinqdə verib.
"Türkiyə və Aİ 30 il ərzində Gömrük İttifaqı çərçivəsində sənayedə o qədər sıx inteqrasiya olunublar ki, hər iki tərəf, xüsusən avtomobil sektorunda bir-birindən asılıdır", - Bolat deyib.
Onun sözlərinə görə, Aİ "Industrial Accelerator Act" təşəbbüsü və "Made in EU" konsepsiyası Türkiyəni əvvəldən bərabərhüquqlu tərəfdaş kimi qəbul etməlidir.
"Bu, hər iki tərəfin xeyrinədir ki, Gömrük İttifaqını, təchizat zəncirlərini və sənaye inteqrasiyasını pozmasın", - nazir vurğulayıb.
Bolat qeyd edib ki, avtomobil sənayesi Aİ və Türkiyə iqtisadiyyatlarının qarşılıqlı asılılığının ən bariz nümunələrindən biridir.
Onun sözlərinə görə, avtomobil ticarəti iki ölkə arasında qarşılıqlı mal ticarətinin təxminən 26 %-ni və ya 55 milyard avro təşkil edir ki, bu da onun illik 205 milyard avro olduğunu təxmin edir. Avropalı avtomobil istehsalçılarının Türkiyəyə yatırdığı investisiyalar təxminən 21 milyard avro təşkil edir və ölkənin avtomobil istehsalının 75 %-i Avropaya məxsus şirkətlərin payına düşür.
Nazir mövcud inteqrasiyanın hər iki tərəfə investisiya, istehsal, ticarət və məşğulluq baxımından fayda verdiyini vurğulayıb.
Aİ-nin ticarət komissarı Maroş Şefçoviç "Made in EU" müzakirələri ilə bağlı suala cavabında bildirib ki, Avropa Komissiyasının təklifləri Avropanın rəqabət qabiliyyətini artırmağa və dövlət subsidiyaları da daxil olmaqla ticarəti təhrif edən təcrübələrlə mübarizə aparmağa yönəlib.
Aİ-Türkiyə Gömrük İttifaqı 1996-cı ildən qüvvədədir və iki ölkə arasında sənaye ticarətini əhatə edir.