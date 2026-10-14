Турция призвала ЕС включить ее в промышленную стратегию Made in EU

Турция рассчитывает, что Евросоюз учтет ее тесную промышленную интеграцию с европейскими странами при разработке новых правил поддержки производства в ЕС и реализации инициативы Made in EU.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил министр торговли Турции Омер Болат на брифинге по итогам диалога высокого уровня ЕС - Турция по торговле в Брюсселе.

"Турция и ЕС настолько тесно интегрированы в промышленности за 30 лет в рамках Таможенного союза, что обе стороны зависят друг от друга, особенно в автомобильном секторе", - сказал Болат.

По его словам, инициатива ЕС Industrial Accelerator Act и концепция Made in EU должны учитывать Турцию как равноправного партнера с самого начала.

"Это необходимо для блага обеих сторон, чтобы не разрушить Таможенный союз, цепочки поставок и промышленную интеграцию", - подчеркнул министр.

Болат отметил, что автомобильная промышленность является одним из наиболее наглядных примеров взаимозависимости экономик ЕС и Турции.

По его данным, на автоторговлю приходится 55 млрд евро, или около 26% взаимной торговли товарами между сторонами, годовой объем которой он оценил в 205 млрд евро. Инвестиции европейских автопроизводителей в Турции составляют около 21 млрд евро, а 75% автомобильного производства страны приходится на предприятия, принадлежащие европейским компаниям.

Министр подчеркнул, что сложившаяся интеграция обеспечивает выгоды обеим сторонам в сфере инвестиций, производства, торговли и занятости.

"Это не улица с односторонним движением", - сказал Болат, призвав европейские страны учитывать роль Турции при определении будущих правил промышленной политики ЕС.

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, отвечая на вопрос о дискуссиях вокруг Made in EU, заявил, что предложения Еврокомиссии направлены на повышение конкурентоспособности Европы и противодействие искажающим торговлю практикам, включая госсубсидии.

Болат также сообщил, что на переговорах стороны обсудили вопросы государственных закупок и сотрудничество в области углеродного регулирования, цифровой торговли и электронной коммерции.

Таможенный союз ЕС и Турции действует с 1996 года и охватывает промышленную торговлю между сторонами.