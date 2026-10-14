İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Netanyahu seçki ərəfəsində İsrailə hücum təhdidi ilə bağlı xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    • 14 oktyabr, 2026
    • 02:07
    Netanyahu seçki ərəfəsində İsrailə hücum təhdidi ilə bağlı xəbərdarlıq edib

    İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu oktyabrın 27-nə təyin edilmiş parlament seçkiləri ərəfəsində ölkəyə mümkün hücumlarla bağlı xəbərdarlıqların daxil olduğunu bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazirin Dəftərxanası məlumat yayıb.

    "Təhlükələr barədə xəbərdarlıqlar daxil olur. Düşmənlərimiz seçkilərdən əvvəlki bu günlərdə bizim gücümüzü sınamağı düşünürlər. Onlara xəbərdarlıq edirəm: biz hadisələrin istənilən inkişafına hazırıq", - Netanyahu İordan çayının Qərb sahilindəki ayrıcı sədd ərazisinə səfəri zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, İsrail Müdafiə Ordusu ona və müdafiə naziri İsrael Katsa hücum olacağı təqdirdə cavab tədbirləri planı təqdim edib.

    "Mən düşmənlərə bizi sınağa çəkməyi məsləhət görmürəm", - Baş nazir vurğulayıb.

    Netanyahu həmçinin xəbərdarlıq edib ki, hücum olacağı təqdirdə İsrail, ölkə rəqiblərinin təsəvvür edə bilməyəcəyi miqyasda güclə cavab verəcək.

    Benyamin Netanyahu Parlament seçkiləri Hücum təhdidi İsrael Kats
    Нетаньяху предупредил об угрозе нападений на Израиль перед выборами
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    16:48
    Lavrov AQEM sammitində iştirak etmək üçün Bakıya gəlib - yenilənib
    Region
    16:42
    Minifutbol millisinin baş məşqçisi İlkin Hacıyev: "Xorvatiyaya dünya çempionu olmağa gəlmişik"
    Futbol
    16:41
    "Access Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
    Maliyyə
    16:33
    Bağçalı: Azərbaycan və Türkiyənin qardaşlığına xələl gətirəcək hər cür hərəkətin qarşısı alınmalıdır
    Xarici siyasət
    16:32
    Özbəkistanda uşaqlara qarşı zorakılığa görə cəza sərtləşdirilib
    Region
    16:18
    "DigiTravel" ilə aviabiletləri də indi alıb, sonra ödəyin!
    Maliyyə
    16:18
    EHF Avropa Kuboku: "Kür"ün növbəti mərhələdəki rəqibi bəlli olub
    Komanda
    16:18
    Foto
    İsrail Prezidenti İsxak Hersoq Azərbaycana səfərə gəlib
    Xarici siyasət
    16:14
    Foto
    Rusiyadan gətirilmiş 10 min qutu bioloji aktiv qida məhsulu məhv edilib
    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti