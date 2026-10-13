Нетаньяху предупредил об угрозе нападений на Израиль перед выборами
- 13 октября, 2026
- 23:35
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о поступающих предупреждениях относительно возможных нападений на страну в преддверии парламентских выборов, назначенных на 27 октября.
Как передает Report, об этом сообщила канцелярия израильского премьера.
"Поступают предупреждения об угрозах. Наши враги подумывают испытать нас на прочность в эти дни перед выборами. Предупреждаю их: мы готовы к любому развитию событий", - заявил Нетаньяху во время посещения района разделительного барьера на Западном берегу реки Иордан.
По его словам, Армия обороны Израиля представила ему и министру обороны Исраэлю Кацу план ответных действий на случай нападения.
"Я не советую врагам испытывать нас", - подчеркнул премьер-министр.
Нетаньяху также предупредил, что в случае нападения Израиль ответит силой, масштабы которой, по его словам, противники страны не могут себе представить.