Нетаньяху предупредил об угрозе нападений на Израиль перед выборами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о поступающих предупреждениях относительно возможных нападений на страну в преддверии парламентских выборов, назначенных на 27 октября.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

"Поступают предупреждения об угрозах. Наши враги подумывают испытать нас на прочность в эти дни перед выборами. Предупреждаю их: мы готовы к любому развитию событий", - заявил Нетаньяху во время посещения района разделительного барьера на Западном берегу реки Иордан.

По его словам, Армия обороны Израиля представила ему и министру обороны Исраэлю Кацу план ответных действий на случай нападения.

"Я не советую врагам испытывать нас", - подчеркнул премьер-министр.

Нетаньяху также предупредил, что в случае нападения Израиль ответит силой, масштабы которой, по его словам, противники страны не могут себе представить.