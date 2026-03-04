ABŞ və Almaniya arasında iri ticarət sövdələşmələri müzakirə edilib
Digər ölkələr
- 04 mart, 2026
- 01:11
ABŞ və Almaniyanın hakimiyyət orqanları ticarət sahəsində iri sövdələşmələri müzakirə edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə Almaniyanın Kansleri Fridrix Merts ilə görüşdə bəyan edib.
"Biz bəzi çox iri ticarət sövdələşmələrini müzakirə edirik. Bilirəm ki, onlar baş tutacaq", - o deyib.
Son xəbərlər
01:11
ABŞ və Almaniya arasında iri ticarət sövdələşmələri müzakirə edilibDigər ölkələr
00:50
Makron: "Şarl de Qoll" aviadaşıyıcısı Yaxın Şərqə istiqamətlənibDigər ölkələr
00:40
KİV: İranın Qum şəhərinə endirilən zərbələr nəticəsində altı nəfər həlak olubRegion
00:33
Türkiyə ilə Kanada nüvə enerjisi sahəsində əməkdaşlıq edəcəkDigər ölkələr
00:06
SEPAH: ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində 700-dən çox İran sakini ölübRegion
23:54
İranın Ekspertlər Şurası tezliklə yeni Ali liderin adını açıqlayacaqRegion
23:45
Miri Reqev: İsrailin hava məkanı çərşənbə günü açılacaqDigər ölkələr
23:36
Foto
Azərbaycan və daha 7 ölkənin vətəndaşları İrandan təxliyə edilib - YENİLƏNİB-3Xarici siyasət
23:20