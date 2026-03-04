İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    ABŞ və Almaniya arasında iri ticarət sövdələşmələri müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    • 04 mart, 2026
    • 01:11
    ABŞ və Almaniya arasında iri ticarət sövdələşmələri müzakirə edilib

    ABŞ və Almaniyanın hakimiyyət orqanları ticarət sahəsində iri sövdələşmələri müzakirə edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə Almaniyanın Kansleri Fridrix Merts ilə görüşdə bəyan edib.

    "Biz bəzi çox iri ticarət sövdələşmələrini müzakirə edirik. Bilirəm ki, onlar baş tutacaq", - o deyib.

    ABŞ Almaniya Donald Tramp Fridrix Merts
    Foto
    США и ФРГ обсуждают крупные торговые сделки

    Son xəbərlər

    01:11

    ABŞ və Almaniya arasında iri ticarət sövdələşmələri müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    00:50

    Makron: "Şarl de Qoll" aviadaşıyıcısı Yaxın Şərqə istiqamətlənib

    Digər ölkələr
    00:40

    KİV: İranın Qum şəhərinə endirilən zərbələr nəticəsində altı nəfər həlak olub

    Region
    00:33

    Türkiyə ilə Kanada nüvə enerjisi sahəsində əməkdaşlıq edəcək

    Digər ölkələr
    00:06

    SEPAH: ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində 700-dən çox İran sakini ölüb

    Region
    23:54

    İranın Ekspertlər Şurası tezliklə yeni Ali liderin adını açıqlayacaq

    Region
    23:45

    Miri Reqev: İsrailin hava məkanı çərşənbə günü açılacaq

    Digər ölkələr
    23:36
    Foto

    Azərbaycan və daha 7 ölkənin vətəndaşları İrandan təxliyə edilib - YENİLƏNİB-3

    Xarici siyasət
    23:20

    Sabah Lənkəranın bir sıra kəndlərində işıq olmayacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti