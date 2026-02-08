İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Əraqçi: İranın dinc nüvə proqramını həyata keçirmək hüququ var

    Region
    08 fevral, 2026
    12:10
    Əraqçi: İranın dinc nüvə proqramını həyata keçirmək hüququ var

    Diplomatiya problemlərin həllinin yeganə yoludur, ölkənin müstəqilliyi müzakirə mövzusu deyil.

    "Report" "Mehrnews"a istinadən xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi Tehranda keçirilən konfransda çıxışında deyib.

    O bildirib ki, İranın dinc nüvə proqramı həyata keçirmək hüququ var.

    "Heç kimin bizə nəyə sahib ola bilib-bilməyəcəyimizi diktə etməyə haqqı yoxdur. Uranın zənginləşdirməsi bizim haqqımızdır və davam etməlidir. Hətta obyektlərimizə hücumlar da potensialımızı məhv edə bilmədi" , - Əraqçi bildirib.

