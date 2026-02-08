Əraqçi: İranın dinc nüvə proqramını həyata keçirmək hüququ var
Region
- 08 fevral, 2026
- 12:10
Diplomatiya problemlərin həllinin yeganə yoludur, ölkənin müstəqilliyi müzakirə mövzusu deyil.
"Report" "Mehrnews"a istinadən xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi Tehranda keçirilən konfransda çıxışında deyib.
O bildirib ki, İranın dinc nüvə proqramı həyata keçirmək hüququ var.
"Heç kimin bizə nəyə sahib ola bilib-bilməyəcəyimizi diktə etməyə haqqı yoxdur. Uranın zənginləşdirməsi bizim haqqımızdır və davam etməlidir. Hətta obyektlərimizə hücumlar da potensialımızı məhv edə bilmədi" , - Əraqçi bildirib.
