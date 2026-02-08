Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Баку завершился международный турнир по бадминтону

    • 08 февраля, 2026
    • 23:21
    В Баку завершился международный турнир по бадминтону

    В Баку завершился международный турнир по бадминтону Azerbaijan International 2026.

    Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию бадминтона Азербайджана, в соревнованиях категории International Challenge приняли участие 347 спортсменов из 33 стран. В заключительный день турнира были определены победители в пяти категориях.

    Соревнования проходили в Спортивном дворце Азербайджанского технического университета. В одиночном разряде среди мужчин золотую медаль завоевал представитель Польши Доминик Квинта, а среди женщин сильнейшей стала индийская спортсменка Девика Сихаг.

    В мужском парном разряде победу одержал дуэт из Великобритании - Алекс Грин и Закс Расс.

    В женском парном разряде первое место заняла японская пара Мику Сугияма и Нацуми Такасаки.

    В смешанном парном разряде главного приза удостоились спортсмены из Индии - Сатвик Редди Канапурам и Радхика Шарма.

    По итогам турнира победители и финалисты были награждены медалями и денежными призами. В церемонии награждения приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и президент Федерации бадминтона Азербайджана Талех Зиядов.

    бадминтон турнир Azerbaijan International 2026
    Bakıda təşkil olunan badminton üzrə beynəlxalq turnir başa çatıb
