İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Bakıda təşkil olunan badminton üzrə beynəlxalq turnir başa çatıb

    Fərdi
    • 08 fevral, 2026
    • 22:38
    Bakıda təşkil olunan badminton üzrə beynəlxalq turnir başa çatıb

    Bakıda keçirilən badminton üzrə "Azerbaijan International 2026" beynəlxalq turnirinə yekun vurulub.

    "Report" Azərbaycan Badminton Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, 33 ölkədən 347 idmançının qatıldığı "International Challenge" kateqoriyalı yarışın son günündə beş kateqoriya üzrə qaliblər müəyyənləşib.

    Azərbaycan Texniki Universitetinin İdman Sarayında təşkil olunan turnirin kişilər arasında şəxsi yarışında polşalı Dominik Kvinta, qadınlarda isə hindistanlı Devika Sihaq bütün rəqiblərini qabaqlayaraq qızıl medal qazanıblar.

    Kişi badmintonçuların qoşa yarışında İngiltərə təmsilçiləri Aleks Qrin və Zaks Russ tandemi fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.

    Qadınların qoşa mübarizəsində Yaponiya cütlüyü Miku Suqiyama və Natsumi Takasaki turnirin qalibi olub.

    Qarışıq qoşa kateqoriyasında isə Hindistan idmançıları Satvik Reddi Kanapuram və Radhika Şarma baş mükafata layiq görülüblər.

    Sonda qalib və finalçıları medal, eləcə də pul mükafatları ilə təltif ediliblər. Mükafatlandırma mərasimində gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov və Azərbaycan Badminton Federasiyasının prezidenti Taleh Ziyadov iştirak ediblər.

    badminton Azərbaycan Badminton Federasiyası Bakı

    Son xəbərlər

    23:17
    Foto

    Gəncədə qadın güləşi üzrə yeniyetmələrin ölkə çempionatı keçirilib

    Fərdi
    23:11

    Şəmkirdə avtomobil ağaca çırpılıb, ölən və yaralılar var

    Hadisə
    23:10

    "İnter" "Sassuolo"nu darmadağın edib

    İdman
    22:54

    Qərbi Azərbaycan İcması ABŞ-ın vitse-prezidentinə bəyanat ünvanlayıb

    Xarici siyasət
    22:38
    Foto

    Bakıda təşkil olunan badminton üzrə beynəlxalq turnir başa çatıb

    Fərdi
    22:32

    Həmkəndlisi ilə yeyib-içib, sonra öldürüb - Göygöldəki qətlin təfərrüatı - YENİLƏNİB

    Hadisə
    22:31

    Vitali Stepanovski: "Sabah"la oyunda səhvlərə yol verdik və şanslarımızı dəyərləndirə bilmədik"

    Komanda
    22:19

    Londondan Dehliyə uçan təyyarə Bakıda məcburi eniş edib

    Hadisə
    22:01

    Norveçli idmançı İtaliyada olimpiya rekordunu yeniləyib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti