Azərbaycan atleti Türkiyədəki yarı marafon yarışında beşinci yeri tutub
Fərdi
- 15 fevral, 2026
- 15:44
Azərbaycan atleti Anna Yusupova Türkiyənin Trabzon şəhərində keçirilən yarı marafon yarışında beşinci yeri tutub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Atletika Federasiyasından məlumat verilib.
İdmançı 21 km məsafəni 1 saat, 19 dəqiqə, 58 saniyəyə qət edib.
Azərbaycan atleti Türkiyədəki yarı marafon yarışında beşinci yeri tutub
