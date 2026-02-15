İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Prezident İlham Əliyev Serbiyada rəsmi səfərdədir

    Xarici siyasət
    • 15 fevral, 2026
    • 15:16
    Prezident İlham Əliyev Serbiyada rəsmi səfərdədir

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 15-də Serbiya Respublikasına rəsmi səfərə gəlib.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, Belqrad şəhərinin Nikola Tesla Hava Limanında dövlət başçısının şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülüb.

    Prezident İlham Əliyevi və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç qarşılayıb.

    Serbiya İlham Əliyev səfər
    Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Сербию
    President Ilham Aliyev arrived in Serbia on official visit

