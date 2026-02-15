Prezident İlham Əliyev Serbiyada rəsmi səfərdədir
Xarici siyasət
- 15 fevral, 2026
- 15:16
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 15-də Serbiya Respublikasına rəsmi səfərə gəlib.
"Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, Belqrad şəhərinin Nikola Tesla Hava Limanında dövlət başçısının şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülüb.
Prezident İlham Əliyevi və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç qarşılayıb.
Son xəbərlər
15:44
Azərbaycan atleti Türkiyədəki yarı marafon yarışında beşinci yeri tutubFərdi
15:40
Video
Serbiyada Azərbaycan Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olubXarici siyasət
15:34
WUF13: Əlçatanlıq prinsipləri əsas prioritetlərdən biri kimi nəzərə alınıbXarici siyasət
15:23
Ukraynanın keçmiş ədliyyə nazirinin saxlanıldığı təsdiqlənib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
15:21
Naxçıvanda magistraturaya qəbul imtahanında 542 bakalavr iştirak edibElm və təhsil
15:16
Prezident İlham Əliyev Serbiyada rəsmi səfərdədirXarici siyasət
15:14
Çin Kanada və Britaniya üçün müvəqqəti vizasız rejim tətbiq edəcəkDigər ölkələr
15:05
Foto
Magistraturaya qəbul imtahanı keçirilib - YENİLƏNİBElm və təhsil
15:05
Foto
Video