Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Сербию
Внешняя политика
- 15 февраля, 2026
- 15:19
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 февраля прибыл с официальным визитом в Сербию.
Как сообщает балканское бюро Report, в аэропорту имени Николы Теслы в Белграде в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встретил президент Сербии Александр Вучич.
Последние новости
15:37
СМИ: На севере Лондона произошла вспышка кориДругие страны
15:22
Фото
ГЭЦ Азербайджана провел экзамены в магистратуру - ОБНОВЛЕНОНаука и образование
15:19
Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в СербиюВнешняя политика
15:10
Фото
Видео
В Азербайджанской армии состоялись церемонии принесения присягиАрмия
15:04
НАБУ подтвердило задержание экс-главы Минюста Украины - ОБНОВЛЕНОДругие страны
15:03
В Азербайджане из-за тумана снизится видимость на дорогахИнфраструктура
14:57
"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" интересуются одним из лучших бомбардиров АПЛФутбол
14:47
Китай вводит временный безвиз для Канады и БританииДругие страны
14:35