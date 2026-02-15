Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Сербию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 февраля прибыл с официальным визитом в Сербию.

Как сообщает балканское бюро Report, в аэропорту имени Николы Теслы в Белграде в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встретил президент Сербии Александр Вучич.