İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Çin Kanada və Britaniya üçün müvəqqəti vizasız rejim tətbiq edəcək

    Digər ölkələr
    • 15 fevral, 2026
    • 15:14
    Çin Kanada və Britaniya üçün müvəqqəti vizasız rejim tətbiq edəcək

    Çin 17 fevral 2026-cı il tarixindən etibarən Kanada və Böyük Britaniyanın adi pasport sahibləri üçün vizasız rejim tətbiq edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Çin Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) rəsmi nümayəndəsinin bəyanatında deyilir.

    Qeyd olunan ölkələrin vətəndaşları 30 gündən çox olmamaq şərti ilə Çinə viza rəsmiləşdirmədən daxil ola biləcəklər. İcazə biznes, turizm, qohum və dostları ziyarət, mübadilə proqramları, həmçinin tranzit məqsədilə edilən səfərlərə şamil olunur.

    Sözügedən siyasət 31 dekabr 2026-cı il tarixinədək sınaq rejimində qüvvədə olacaq.

    XİN-dən bildirilib ki, bu qərar üç ölkənin vətəndaşları arasında mübadiləni daha da sadələşdirmək məqsədilə qəbul edilib və Kanada ilə Böyük Britaniya liderlərinin Çinə səfərləri zamanı əldə olunmuş razılaşmaların icrasıdır.

    Çin Kanada Böyük Britaniya viza ləğvi
    Китай вводит временный безвиз для Канады и Британии

    Son xəbərlər

    15:44

    Azərbaycan atleti Türkiyədəki yarı marafon yarışında beşinci yeri tutub

    Fərdi
    15:40
    Video

    Serbiyada Azərbaycan Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

    Xarici siyasət
    15:34

    WUF13: Əlçatanlıq prinsipləri əsas prioritetlərdən biri kimi nəzərə alınıb

    Xarici siyasət
    15:23

    Ukraynanın keçmiş ədliyyə nazirinin saxlanıldığı təsdiqlənib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    15:21

    Naxçıvanda magistraturaya qəbul imtahanında 542 bakalavr iştirak edib

    Elm və təhsil
    15:16

    Prezident İlham Əliyev Serbiyada rəsmi səfərdədir

    Xarici siyasət
    15:14

    Çin Kanada və Britaniya üçün müvəqqəti vizasız rejim tətbiq edəcək

    Digər ölkələr
    15:05
    Foto

    Magistraturaya qəbul imtahanı keçirilib - YENİLƏNİB

    Elm və təhsil
    15:05
    Foto
    Video

    Azərbaycan Ordusunda andiçmə mərasimləri keçirilib

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti