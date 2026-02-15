Китай вводит временный безвиз для Канады и Британии
- 15 февраля, 2026
- 14:47
Китай с 17 февраля 2026 года вводит безвизовый режим для владельцев обычных паспортов Канады и Великобритании.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении официального представителя МИД КНР.
Граждане указанных стран смогут въезжать в Китай без оформления визы на срок не более 30 дней. Разрешение распространяется на поездки в целях бизнеса, туризма, посещения родственников и друзей, осуществления обменов, а также на транзит.
Политика будет действовать в тестовом режиме до 31 декабря 2026 года.
В МИД КНР отметили, что данное решение принято для дальнейшего упрощения обменов между гражданами трех стран и является реализацией договоренностей, достигнутых в ходе визитов лидеров Канады и Великобритании в Китай.
