Рубио: 17 американских компаний готовы инвестировать в Венгрию

Семнадцать американских компаний выразили готовность инвестировать в экономику Венгрии, что свидетельствует о растущем интересе бизнеса США к этой стране.

Как передает Report, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.

"Для тех, кто считает, что Венгрия изолирована, это является доказательством обратного. Уже 17 американских компаний прибыли с намерением инвестировать в вашу экономику, стать частью происходящих здесь процессов и вдохновлены этим", - подчеркнул Рубио.

Госсекретарь отметил, что американские инвесторы уверены в стабильности и предсказуемости деловой среды Венгрии.

"Это происходит потому, что у вас сильное руководство, которое будет защищать инвестиции и обеспечивать благоприятную для бизнеса среду с конкурентными правилами, позволяющими компаниям расти и процветать", - сказал он.

Рубио также отметил подписанное ранее сегодня новое двустороннее соглашения в сфере ядерной энергетики. По его словам, данное соглашение станет началом более широкого сотрудничества между странами в различных сферах.

"Отношения между США и Венгрией достигли беспрецедентно высокого уровня. Мы вступаем в золотую эпоху отношений. Это происходит не только из-за совпадения интересов наших народов, но и благодаря тесному взаимодействию между руководством двух государств", - добавил он.