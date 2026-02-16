Путин подтвердил свой госвизит в Казахстан в конце мая
В регионе
- 16 февраля, 2026
- 15:04
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подтвердил планы посетить Казахстан с государственным визитом в конце мая.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Кремле.
Отмечается, что Токаев пригласил Путина совершить госвизит в Казахстан в привязке к предстоящему саммиту Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в конце мая.
В ходе беседы президенты также обсудили реализацию совместных проектов и инициатив в торгово-экономической сфере и дальнейшее развитие российско-казахстанских отношений.
