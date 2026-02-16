Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Путин подтвердил свой госвизит в Казахстан в конце мая

    В регионе
    • 16 февраля, 2026
    • 15:04
    Путин подтвердил свой госвизит в Казахстан в конце мая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подтвердил планы посетить Казахстан с государственным визитом в конце мая.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Кремле.

    Отмечается, что Токаев пригласил Путина совершить госвизит в Казахстан в привязке к предстоящему саммиту Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в конце мая.

    В ходе беседы президенты также обсудили реализацию совместных проектов и инициатив в торгово-экономической сфере и дальнейшее развитие российско-казахстанских отношений.

