Вугар Гурбанов освобожден от должности исполнительного директора TƏBİB
Внутренняя политика
- 16 февраля, 2026
- 15:03
Вугар Гурбанов освобожден от должности исполнительного директора TƏBİB.
Как сообщает Report, соответствующее решение принято Наблюдательным советом объединения.
Другим решением Наблюдательного совета временное исполнение обязанностей исполнительного директора возложено на Анара Исрафилова.
В 2021-2022 годах Вугар Гурбанов исполнял обязанности председателя правления TƏBİB, а 8 сентября 2022 года был назначен исполнительным директором Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями.
Отметим, что первым новость об увольнении Гурбанова распространил портал Bakupost.
