    Вугар Гурбанов освобожден от должности исполнительного директора TƏBİB

    Внутренняя политика
    • 16 февраля, 2026
    • 15:03
    Вугар Гурбанов освобожден от должности исполнительного директора TƏBİB

    Вугар Гурбанов освобожден от должности исполнительного директора TƏBİB.

    Как сообщает Report, соответствующее решение принято Наблюдательным советом объединения.

    Другим решением Наблюдательного совета временное исполнение обязанностей исполнительного директора возложено на Анара Исрафилова.

    В 2021-2022 годах Вугар Гурбанов исполнял обязанности председателя правления TƏBİB, а 8 сентября 2022 года был назначен исполнительным директором Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями.

    Отметим, что первым новость об увольнении Гурбанова распространил портал Bakupost.

    TƏBİB Вугар Гурбанов освобождение от должности
    Лента новостей