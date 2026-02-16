Внешнеторговый оборот Азербайджана снизился на 30,5%
- 16 февраля, 2026
- 14:59
Азербайджан в январе 2026 года осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $3 млрд 538 млн.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 30,5% меньше, чем за январь прошлого года.
Из внешнеторгового оборота $2 млрд 236 млн составил экспорт, а $1 млрд 302 млн - импорт. За последний год экспорт сократился на 26,4%, а импорт - на 36,5%.
В результате во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере $934 млн, что на 5,3% меньше, чем годом ранее.
