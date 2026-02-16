Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане в январе из госбюджета возвращено около 16 млн манатов

    Финансы
    • 16 февраля, 2026
    • 14:53
    В Азербайджане в январе из госбюджета возвращено около 16 млн манатов

    В январе 2026 года из государственного бюджета Азербайджана физическим и юридическим лицам возвращено в общей сложности 15 млн 778,6 тыс. манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

    Возврат средств связан с возмещением НДС, уплаченного иностранцами при покупке на территории страны товаров, не предназначенных для производственных и коммерческих целей, а также НДС, уплаченного физическими лицами в сфере розничной торговли, общественного питания, культуры (театры, кино, музеи, концерты), медицинских услуг и гостиничного обслуживания на освобожденных территориях.

    Кроме того, гражданам возвращен НДС, уплаченный при безналичном приобретении жилых и нежилых помещений у лиц, занимающихся строительством зданий, а также излишне уплаченные налоги, государственные пошлины, проценты и финансовые санкции.

    Azərbaycanda ötən ay büdcədən 16 milyon manata yaxın vəsait geri qaytarılıb
