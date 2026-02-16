Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан в январе экспортировал в Армению продукцию на $2,4 млн

    Бизнес
    • 16 февраля, 2026
    • 14:54
    Азербайджан в январе экспортировал в Армению продукцию на $2,4 млн

    Азербайджан в январе 2026 года экспортировал в Армению продукцию на сумму $2 млн 403,6 тыс.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

    Согласно информации, это составило 0,1% от общего объема экспорта Азербайджана.

    В прошлом месяце экспорт из Армении в Азербайджан не осуществлялся.

    18 декабря 2025 года из Азербайджана в Армению было отправлено 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95. Позднее, 9 января 2026 года, Армения импортировала из Азербайджана 1 742 тонны бензина марки АИ-95, а также 956 тонн дизельного топлива. 11 января было поставлено еще 979 тонн автомобильного топлива марки АИ-92.

    В январе текущего года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму $3 млрд 538 млн. Это на 30,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    $2 млрд 236 млн внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а $1 млрд 302 млн - на импорт. За последний год экспорт сократился на 26,4%, а импорт - на 36,5%.

