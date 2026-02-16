Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Орбан: Энергетические договоренности с США укрепят безопасность Венгрии

    Другие страны
    • 16 февраля, 2026
    • 15:05
    Орбан: Энергетические договоренности с США укрепят безопасность Венгрии

    Договоренности между Будапештом и Вашингтоном в сфере энергетики усилят энергетическую безопасность Венгрии.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с совместным заявлением с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне.

    "Мы заключили важные соглашения в сфере энергетики - по нефти, газу и атомной энергетике. Эти договоренности, включая предоставленное президентом США Дональдом Трампом исключение, позволяющее Венгрии использовать российский газ, совместно обеспечивают энергетическую безопасность страны. Благодаря этому Венгрия сможет и далее снабжать домохозяйства и промышленность энергией по сравнительно низким ценам", - сказал он.

    Орбан также сообщил, что обсудил с американским госсекретарем вопрос покупки сербской нефтяной компании "NIS".

    "Мы обсудили вопрос сербского нефтеперерабатывающего завода: каким образом его можно приобрести и возможно ли участие нескольких компаний в этой сделке", - сказал Орбан.

