Срок сверхсрочной службы для женщин в Азербайджане сокращается до 6 месяцев

В Азербайджане срок сверхсрочной действительной военной службы для женщин-военнослужащих сокращается с 3 лет до 6 месяцев.

Как сообщает Report, в связи с этим предложено внести изменения в законы "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе".

Законопроект об изменениях обсуждался на сегодняшнем онлайн-заседании Комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Сообщается, что основной целью представленного законопроекта является более эффективная организация процесса адаптации к службе женщин-военнослужащих, принятых на сверхсрочную действительную военную службу, и устранение существующих практических трудностей в этой сфере.