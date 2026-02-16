Срок сверхсрочной службы для женщин в Азербайджане сокращается до 6 месяцев
Армия
- 16 февраля, 2026
- 15:02
В Азербайджане срок сверхсрочной действительной военной службы для женщин-военнослужащих сокращается с 3 лет до 6 месяцев.
Как сообщает Report, в связи с этим предложено внести изменения в законы "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе".
Законопроект об изменениях обсуждался на сегодняшнем онлайн-заседании Комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.
Сообщается, что основной целью представленного законопроекта является более эффективная организация процесса адаптации к службе женщин-военнослужащих, принятых на сверхсрочную действительную военную службу, и устранение существующих практических трудностей в этой сфере.
Последние новости
16:03
Посол: Инвестиции Азербайджана в Италию составляют около 2,5 млрд евроБизнес
16:03
Пьетро Инфанте: Итальянский экспорт в Азербайджан до 2030 года достигнет отметки в 600 млн евроБизнес
15:59
Сибига: Дискуссии по поводу ускоренного вступления Украины в ЕС продолжаютсяВ регионе
15:55
Азербайджан в январе увеличил экспорт нефтяного кокса в 6 разЭнергетика
15:55
Италия поддержит расширение присутствия Азербайджана на своем рынкеБизнес
15:54
Премьер Чехии планирует посетить Баку в апреле - ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
15:47
В Ватикане будет создано представительство УМКРелигия
15:42
Прием документов по госпрограмме обучения за рубежом завершится в августеНаука и образование
15:39