KİV: Keçmiş nazir Qaluşenko Ukraynadan çıxmağa cəhd edərkən saxlanılıb

    Ukraynanın sabiq ədliyyə naziri Qerman Qaluşenko Ukraynadan çıxmağa cəhd edərkən saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-ləri mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Xatırladaq ki, Qaluşenko 2025-ci il noyabrın 12-də ədliyyə naziri vəzifəsindən kənarlaşdırıb.

    O, 2025-ci ilin 17 iyulundan bu vəzifədə olub. Daha əvvəl (2021-2025) isə Ukraynanın energetika naziri vəzifəsini tutub.

