KİV: Keçmiş nazir Qaluşenko Ukraynadan çıxmağa cəhd edərkən saxlanılıb
- 15 fevral, 2026
- 14:27
Ukraynanın sabiq ədliyyə naziri Qerman Qaluşenko Ukraynadan çıxmağa cəhd edərkən saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-ləri mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Xatırladaq ki, Qaluşenko 2025-ci il noyabrın 12-də ədliyyə naziri vəzifəsindən kənarlaşdırıb.
O, 2025-ci ilin 17 iyulundan bu vəzifədə olub. Daha əvvəl (2021-2025) isə Ukraynanın energetika naziri vəzifəsini tutub.
