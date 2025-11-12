Ukraynanın ədliyyə naziri vəzifəsindən azad edilib
Region
- 12 noyabr, 2025
- 11:30
Ukrayna Nazirlər Kabineti ədliyyə naziri Qerman Qaluşenkonu vəzifəsindən kənarlaşdırıb.
"Report"un Ukrayna KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ölkənin Baş naziri Yuliya Sviridenko bildirib.
"Bu gün səhər hökumətin növbədənkənar iclasını keçirdik. Qerman Qaluşenkonu ədliyyə naziri vəzifəsindən kənarlaşdırmaq qərarına gəldik", - o sosial şəbəkələrdə yazıb.
Son xəbərlər
12:01
Hesablama Palatası: Büdcə layihəsində əvvəlki rəylər tam və ya qismən nəzərə alınıbMaliyyə
12:00
Şöbə müdiri: Əhmədli qəsəbəsindəki sürüşmə texniki səbəblərdən baş veribHadisə
11:57
Suriyanın XİN rəhbəri Britaniyaya səfər edəcəkDigər ölkələr
11:50
Polad Bülbüloğlu: Gələn ilin dövlət büdcəsindən kinoya vəsait ayrılmaması düzgün deyilMilli Məclis
11:50
Qırğızıstanda 2030-cu ilədək KOB-ların inkişafına dair yeni proqram hazırlanırMaliyyə
11:48
Azərbaycanda bu il vərəmə yoluxmada azalma müşahidə olunub - RƏSMİSağlamlıq
11:41
Naxçıvanda Mədəniyyət Nazirliyinin yeni strukturu təsdiqlənibDaxili siyasət
11:34
"Birbank"dan onlayn nağd kredit alan hər 100-cü müştəriyə 100 bonus hədiyyəMaliyyə
11:33