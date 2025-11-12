İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Ukraynanın ədliyyə naziri vəzifəsindən azad edilib

    Region
    • 12 noyabr, 2025
    • 11:30
    Ukraynanın ədliyyə naziri vəzifəsindən azad edilib

    Ukrayna Nazirlər Kabineti ədliyyə naziri Qerman Qaluşenkonu vəzifəsindən kənarlaşdırıb.

    "Report"un Ukrayna KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ölkənin Baş naziri Yuliya Sviridenko bildirib.

    "Bu gün səhər hökumətin növbədənkənar iclasını keçirdik. Qerman Qaluşenkonu ədliyyə naziri vəzifəsindən kənarlaşdırmaq qərarına gəldik", - o sosial şəbəkələrdə yazıb.

    Министр юстиции Украины отстранен от должности

    Son xəbərlər

    12:01

    Hesablama Palatası: Büdcə layihəsində əvvəlki rəylər tam və ya qismən nəzərə alınıb

    Maliyyə
    12:00

    Şöbə müdiri: Əhmədli qəsəbəsindəki sürüşmə texniki səbəblərdən baş verib

    Hadisə
    11:57

    Suriyanın XİN rəhbəri Britaniyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    11:50

    Polad Bülbüloğlu: Gələn ilin dövlət büdcəsindən kinoya vəsait ayrılmaması düzgün deyil

    Milli Məclis
    11:50

    Qırğızıstanda 2030-cu ilədək KOB-ların inkişafına dair yeni proqram hazırlanır

    Maliyyə
    11:48

    Azərbaycanda bu il vərəmə yoluxmada azalma müşahidə olunub - RƏSMİ

    Sağlamlıq
    11:41

    Naxçıvanda Mədəniyyət Nazirliyinin yeni strukturu təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    11:34

    "Birbank"dan onlayn nağd kredit alan hər 100-cü müştəriyə 100 bonus hədiyyə

    Maliyyə
    11:33

    Braziliya millisinin sabiq yarımmüdafiəçisi xəstəxanaya yerləşdirilib

    Futbol
