Министр юстиции Украины отстранен от должности
В регионе
- 12 ноября, 2025
- 11:11
Кабинет министров Украины отстранил министра юстиции Германа Галущенко от исполнения обязанностей.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко.
"Сегодня утром провели внеочередное заседание правительства. Приняли решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции", - написала она в соцсетях.
Премьер отметила, что решение правительства возложило исполнение обязанностей министра на заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак.
Последние новости
11:40
В Аргентине около 20 человек пострадали из-за сошедшего с рельсов поездаДругие страны
11:35
Тимур Хусанов: Узбекистану необходимо вступление в ВТО и развитие связности с АзербайджаномИнфраструктура
11:29
В праздничные дни из Баку и регионов перевезено более 61 тысяч пассажировИнфраструктура
11:22
МИД Ирана выразил соболезнования Турции в связи с крушением военного самолетаВ регионе
11:14
Азербайджан и Казахстан обсудили повышение прозрачности финансовой отчетностиФинансы
11:11
В Казахстане предлагают ввести возрастные ограничения для регистрации в соцсетяхВ регионе
11:11
Министр юстиции Украины отстранен от должностиВ регионе
11:10
Цвиянович: Босния нацелена на тесное сотрудничество с АзербайджаномВнешняя политика
11:08