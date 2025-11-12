Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Министр юстиции Украины отстранен от должности

    В регионе
    • 12 ноября, 2025
    • 11:11
    Кабинет министров Украины отстранил министра юстиции Германа Галущенко от исполнения обязанностей.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко.

    "Сегодня утром провели внеочередное заседание правительства. Приняли решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции", - написала она в соцсетях.

    Премьер отметила, что решение правительства возложило исполнение обязанностей министра на заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак.

