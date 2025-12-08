Суд рассмотрел апелляцию Мамеда Ибрагимли

Апелляционная жалоба на решение о применении меры пресечения в виде ареста в отношении советника председателя Партии Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) Мамеда Ибрагимли, задержанного в ходе операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ), оставлена без удовлетворения.

Как сообщает Report, дело было рассмотрено в Бакинском апелляционном суде.

Напомним, решением Сабаильского районного суда в отношении Мамеда Ибрагимли была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца 15 дней.

Председателю ПНФА Али Керимли и члену правления партии Мамеду Ибрагимли предъявлено обвинение по статье 278.1 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя).

Оба задержаны в рамках уголовного дела, начатого СГБ в отношении Рамиза Мехтиева.