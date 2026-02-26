Посол Турции поделился публикацией в связи с 34-й годовщиной Ходжалинской трагедии
Внешняя политика
- 26 февраля, 2026
- 10:16
Посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн поделился публикацией в связи с 34-й годовщиной Ходжалинской трагедии.
Как сообщает Report, публикация размещена на странице турецкого дипломата в соцсети Х.
"С глубокой скорбью чтим память жертв геноцида, совершенного армянами 26 февраля 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы. Этот геноцид стал черным пятном в истории человечества. С глубокой скорбью чтим память 613 невинных людей, убитых в Ходжалы", - написал посол.
26 Şubat 1992’de Azerbaycan’ın Hocalı şehrinde Ermenilerce gerçekleştirilen ve insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Hocalı Katliamı’nın 34. yılını hüzünle anıyoruz. Hocalı’da katledilen 613 masum insanı rahmetle yad ediyoruz. #Hocalı pic.twitter.com/Q2fPalCvJF— Birol Akgün 🇹🇷 (@Birol_Akgun) February 26, 2026
