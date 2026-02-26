Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Посол Турции поделился публикацией в связи с 34-й годовщиной Ходжалинской трагедии

    Внешняя политика
    • 26 февраля, 2026
    • 10:16
    Посол Турции поделился публикацией в связи с 34-й годовщиной Ходжалинской трагедии

    Посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн поделился публикацией в связи с 34-й годовщиной Ходжалинской трагедии.

    Как сообщает Report, публикация размещена на странице турецкого дипломата в соцсети Х.

    "С глубокой скорбью чтим память жертв геноцида, совершенного армянами 26 февраля 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы. Этот геноцид стал черным пятном в истории человечества. С глубокой скорбью чтим память 613 невинных людей, убитых в Ходжалы", - написал посол.

    Türkiyə səfiri Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib
    Turkish ambassador shares post on 34th anniversary of Khojaly tragedy

