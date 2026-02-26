İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Türkiyə səfiri Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    • 26 fevral, 2026
    • 09:56
    Türkiyə səfiri Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Birol Akgün Xocalı faciəsi ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, səfir bu barədə "X" sosial media hesabında yazıb.

    "26 fevral 1992-ci ildə Azərbaycanın Xocalı şəhərində ermənilər tərəfindən törədilən və insanlıq tarixinə qara ləkə kimi düşən Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümünü dərin hüznlə anırıq. Xocalıda qətlə yetirilən 613 günahsız insanı rəhmətlə yad edirik", - paylaşımda vurğulanıb.

    Birol Akgün Xocalı soyqırımı Türkiyə Azərbaycan
    Посол Турции поделился публикацией в связи с 34-й годовщиной Ходжалинской трагедии
    Turkish ambassador shares post on 34th anniversary of Khojaly tragedy

    Son xəbərlər

    10:44

    Teymur Musayev: Özəl xəstəxanalarda onkoloji yardım göstərilməsi üçün xüsusi və ciddi tələblər hazırlanıb

    Sağlamlıq
    10:42

    Araz və Kür çaylarında brakonyerlik edən şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    10:42
    Foto

    Azərbaycanda rəqəmsal platformalarda vergitutma mexanizmləri müzakirə olunub

    Biznes
    10:39

    Səhiyyə naziri: Azərbaycanda plastik və estetik cərrahiyyə üzrə vəziyyət kifayət qədər yaxşılaşıb

    Sağlamlıq
    10:30

    Teymur Musayev: Səhiyyə sahəsində mərhələli şəkildə islahatlar aparılır

    Sağlamlıq
    10:30

    Polşa hərbi təyyarələri Rusiyanın Ukraynaya kütləvi hücumu fonunda havaya qaldırılıb

    Digər ölkələr
    10:29

    Bakıda yıxılaraq başından xəsarət alan kişi ölüb

    Hadisə
    10:29

    Bakıda tikinti şirkətində işləyən şəxsin üzərinə elektrik barabanı düşərək ölüb

    Hadisə
    10:27

    Azərbaycanda yanvarda dövlət xətti ilə 17 milyon manatdan çox ipoteka krediti verilib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti