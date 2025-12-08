İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Məmməd İbrahimin apellyasiya şikayətinə baxılıb

    Hadisə
    • 08 dekabr, 2025
    • 15:06
    Məmməd İbrahimin apellyasiya şikayətinə baxılıb

    Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) keçirdiyi əməliyyatla saxlanılan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının (AXCP) sədrinin müşaviri Məmməd İbrahim barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbiri barədə qərardan verilən apellyasiya şikayəti təmin edilməyib.

    "Report" xəbər verir ki, şikayətə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində baxılıb.

    Xatırladaq ki, Məmməd İbrahim barəsində Səbail rayon Məhkəməsinin qərarı ilə 2 ay 15 gün müddətə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Qeyd edək ki, DTX tərəfindən saxlanılan AXCP sədri Əli Kərimli və partiyanın Rəyasət Heyətinin üzvü Məmməd İbrahim barəsində Cinayət Məcəlləsinin 278.1 (hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə, dövlətin konstitusiya quruluşunu zorla dəyişdirməyə yönələn hərəkətlər) maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb.

    Hər iki şəxs Ramiz Mehdiyev barəsində DTX-də başlanılmış cinayət işi çərçivəsində saxlanılıb.

    Məmməd İbrahim Əli Kərimli Apellyasiya Məhkəməsi

