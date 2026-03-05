İran ordusu İsrailin strateji obyektlərinə raket zərbələri endirib
Region
- 05 mart, 2026
- 01:43
İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (İİKK) Tel-Əviv yaxınlığındakı Ben-Qurion Beynəlxalq Hava Limanına raket hücumu təşkil edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə korpusun mətbuata açıqlamasında bildirilib.
Bəyanatda deyilib ki, İran ordusu İsrailin Müdafiə Nazirliyinin binasında və Ben-Qurion Beynəlxalq Hava Limanında strateji hədəflərə qarşı hipersəs raketlər və dronlardan istifadə edərək hücum təşkil edib.
Eyni zamanda bölgədə yerləşdirilən yeddi müasir ABŞ və İsrail radarını da məhv edilib: "Növbəti günlərdə hücumlarımız daha şiddətli və geniş miqyaslı olacaq".
