İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    İran ordusu İsrailin strateji obyektlərinə raket zərbələri endirib

    Region
    • 05 mart, 2026
    • 01:43
    İran ordusu İsrailin strateji obyektlərinə raket zərbələri endirib
    AP

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (İİKK) Tel-Əviv yaxınlığındakı Ben-Qurion Beynəlxalq Hava Limanına raket hücumu təşkil edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə korpusun mətbuata açıqlamasında bildirilib.

    Bəyanatda deyilib ki, İran ordusu İsrailin Müdafiə Nazirliyinin binasında və Ben-Qurion Beynəlxalq Hava Limanında strateji hədəflərə qarşı hipersəs raketlər və dronlardan istifadə edərək hücum təşkil edib.

    Eyni zamanda bölgədə yerləşdirilən yeddi müasir ABŞ və İsrail radarını da məhv edilib: "Növbəti günlərdə hücumlarımız daha şiddətli və geniş miqyaslı olacaq".

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qüds
    Иранская армия нанесла ракетные удары по стратегическим объектам Израиля

    Son xəbərlər

    02:39

    Körfəz ölkələri və Aİ İranla bağlı təcili iclas keçirəcək

    Digər ölkələr
    02:17

    ABŞ kəşfiyyatı Xameneinin oğlunu izləyir

    Digər ölkələr
    01:43

    İran ordusu İsrailin strateji obyektlərinə raket zərbələri endirib

    Region
    01:15

    Pentaqon NATO-nun İrana qarşı əməliyyatda iştirakını istisna etməyib

    Digər ölkələr
    00:45

    Tramp Latın Amerikası ölkələrinin liderləri ilə Mayamidə görüşəcək

    Digər ölkələr
    00:14

    ABŞ İranla müharibəyə gündə 220 milyon dollar xərcləyir

    Region
    23:50

    İran səfiri Böyük Britaniyada XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    23:44

    Hakan Fidan Rubio ilə İranın atdığı raketi müzakirə edib

    Region
    23:31

    İraq işıqsız qalıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti