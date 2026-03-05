Иранская армия нанесла ракетные удары по стратегическим объектам Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР) организовал ракетную атаку на международный аэропорт Бен-Гурион, расположенный недалеко от Тель-Авива.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы корпуса.

В заявлении отмечается, что иранская армия, применив гиперзвуковые ракеты и беспилотники, осуществила атаку по стратегическим целям в здании Министерства обороны Израиля и в международном аэропорту Бен-Гурион.

Кроме того, были уничтожены семь современных американских и израильских радиолокационных станций, размещенных в регионе: "В ближайшие дни наши атаки станут более ожесточенными и будут носить более широкий масштаб".