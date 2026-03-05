Иранская армия нанесла ракетные удары по стратегическим объектам Израиля
В регионе
- 05 марта, 2026
- 02:14
Корпус стражей исламской революции (КСИР) организовал ракетную атаку на международный аэропорт Бен-Гурион, расположенный недалеко от Тель-Авива.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы корпуса.
В заявлении отмечается, что иранская армия, применив гиперзвуковые ракеты и беспилотники, осуществила атаку по стратегическим целям в здании Министерства обороны Израиля и в международном аэропорту Бен-Гурион.
Кроме того, были уничтожены семь современных американских и израильских радиолокационных станций, размещенных в регионе: "В ближайшие дни наши атаки станут более ожесточенными и будут носить более широкий масштаб".
Последние новости
02:14
Иранская армия нанесла ракетные удары по стратегическим объектам ИзраиляВ регионе
01:49
CNN: Советники Трампа настаивают на скорейшем объявлении победы над ИраномДругие страны
01:14
Пентагон не исключил участие НАТО в военной операции против ИранаДругие страны
00:53
США тратят на войну с Ираном 220 миллионов долларов в деньВ регионе
00:09
Трамп проведет встречу с лидерами ряда стран Латинской АмерикиДругие страны
23:52
Глава МИД Турции и госсекретарь США обсудили инцидент с иранской ракетойВ регионе
23:47
Зеленский заявил о паузе в переговорах Украины, РФ и СШАДругие страны
23:37
Белый дом: Американская разведка следит за избранием верховного лидера ИранаДругие страны
23:22