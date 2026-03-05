İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    • 05 mart, 2026
    • 03:42
    İran İsrailin nüvə obyektinə zərbə endirməklə hədələyib

    Əgər Tehranda hakimiyyət dəyişikliyi istənilərsə, İran İsrailin nüvə obyektinə zərbə endirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ISNA agentliyi İran hərbi rəsmisinə istinadən məlumat yayıb.

    Mənbə bildirib ki, əgər İsrail və ABŞ Tehranda hakimiyyət dəyişikliyinə nail olmağa çalışarsa, İran Dimonadakı İsrail nüvə obyektinə zərbə endirə bilər ki, bu da humanitar, ekoloji və digər fəlakətli nəticələrə səbəb ola bilər.

    Тегеран пригрозил нанести удар по израильскому ядерному объекту

