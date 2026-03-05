ABŞ kəşfiyyatı Xameneinin oğlunu izləyir
- 05 mart, 2026
- 02:17
ABŞ kəşfiyyat orqanları İranın yeni ali rəhbərinin seçkilərini izləyir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Livit deyib.
O, İranın mərhum ali rəhbəri Ayətullah Əli Xameneinin oğlu Müctəba Xameneinin İranın yeni ali lideri seçilməsi ilə bağlı mediada yayılan xəbərlərə münasibət bildirərkən deyib:
"Əlbəttə ki, biz bu barədə də məlumatlar görmüşük. Kəşfiyyat orqanlarımız bunu yaxından izləyir və araşdırır. Həqiqət budur ki, nə baş verəcəyini gözləməli olacağıq".
"The New York Times" qəzeti əvvəllər xəbər verib ki, ekspertlər şurası çərşənbə günü səhər tezdən Müctəba Xameneini yeni ali rəhbər elan etməyə hazırdır, lakin bəzi şura üzvləri bunun onu ABŞ və İsrail hücumlarının hədəfinə çevirəcəyindən narahatlıqlarını ifadə ediblər.