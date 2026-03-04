Белый дом: Американская разведка следит за избранием верховного лидера Ирана

Разведывательные службы США следят за избранием нового верховного лидера Ирана.

Как передает Report, с таким заявлением выступила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Конечно, мы тоже видели сообщения об этом. И наши разведывательные службы внимательно следят за этим и выясняют это. Правда в том, что нам придется подождать и посмотреть, что будет", - сказала она, комментируя информацию СМИ об избрании новым высшим руководителем Ирана Моджтабы Хаменеи, сына погибшего верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

Ранее газета The New York Times утверждала, что Совет экспертов был готов объявить Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером уже в среду утром, однако некоторые члены совета выразили опасения, что это сделает его мишенью для ударов США и Израиля.

При этом член Совета экспертов Моджтаба Хосейни сообщил сегодня, что сроки выборов нового верховного лидера Ирана на данный момент еще не определены.