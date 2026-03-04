Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    Моджтаба Хосейни: Сроки выборов нового верховного лидера Ирана не определены

    В регионе
    • 04 марта, 2026
    • 13:26
    Моджтаба Хосейни: Сроки выборов нового верховного лидера Ирана не определены

    Сроки выборов нового верховного лидера Ирана на данный момент еще не определены.

    Как сообщает Report со ссылкой на IRNA, об этом в интервью агентству заявил член Совета экспертов Моджтаба Хосейни.

    "Данный вопрос требует всестороннего изучения текущей обстановки и проведения необходимых консультаций, которые должны быть подготовлены. Работа в этом направлении будет продолжится", - отметил он.

    Член Совета экспертов также выразил надежду на то, что структура высшего руководства будет сформирована в скором времени, и будет озвучено окончательное решение касательно избрания лидера страны.

    Операция США и Израиля против Ирана выборы верховного лидера Ирана
    Seyid Müctəba Hüseyni: İranın yeni rəhbərliyi və ali rəhbərinin seçilməsi prosesinin müddəti məlum deyil
    Ты - Король

    Последние новости

    13:31

    Генштаб Кувейта заявил волне ракетных обстрелов БПЛА

    Другие страны
    13:27
    Видео

    Минтранс РФ: Спасены 30 членов экипажа атакованного в Средиземном море газовоза - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    13:26

    Моджтаба Хосейни: Сроки выборов нового верховного лидера Ирана не определены

    В регионе
    13:19

    Суд в Баку вынес приговор подростку за убийство матери в отеле

    Происшествия
    13:16

    В Азербайджане молодым талантам предоставлены специальные стипендии

    Внутренняя политика
    13:14

    Азербайджан включен в число стран проекта АБР по созданию пограничных пунктов пропуска нового поколения

    Инфраструктура
    13:06

    На дороге Баку-Губа перевернулся грузовик, есть пострадавшие

    Происшествия
    12:58

    В Ливане число погибших из-за авиаударов возросло до 12 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    12:52

    В Баку осадков не ожидается

    Экология
    Лента новостей