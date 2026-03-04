Моджтаба Хосейни: Сроки выборов нового верховного лидера Ирана не определены

Сроки выборов нового верховного лидера Ирана на данный момент еще не определены.

Как сообщает Report со ссылкой на IRNA, об этом в интервью агентству заявил член Совета экспертов Моджтаба Хосейни.

"Данный вопрос требует всестороннего изучения текущей обстановки и проведения необходимых консультаций, которые должны быть подготовлены. Работа в этом направлении будет продолжится", - отметил он.

Член Совета экспертов также выразил надежду на то, что структура высшего руководства будет сформирована в скором времени, и будет озвучено окончательное решение касательно избрания лидера страны.