Моджтаба Хосейни: Сроки выборов нового верховного лидера Ирана не определены
В регионе
- 04 марта, 2026
- 13:26
Сроки выборов нового верховного лидера Ирана на данный момент еще не определены.
Как сообщает Report со ссылкой на IRNA, об этом в интервью агентству заявил член Совета экспертов Моджтаба Хосейни.
"Данный вопрос требует всестороннего изучения текущей обстановки и проведения необходимых консультаций, которые должны быть подготовлены. Работа в этом направлении будет продолжится", - отметил он.
Член Совета экспертов также выразил надежду на то, что структура высшего руководства будет сформирована в скором времени, и будет озвучено окончательное решение касательно избрания лидера страны.
