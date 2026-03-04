Seyid Müctəba Hüseyni: İranın yeni rəhbərliyi və ali rəhbərinin seçilməsi prosesinin müddəti məlum deyil
Region
- 04 mart, 2026
- 13:12
İranın yeni rəhbərliyi və ali rəhbərinin seçilməsi prosesinin müddəti məlum deyil.
"Report" İRNA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Dini Ekspertlər Şurasının üzvü ayətullah Seyid Müctəba Hüseyni bildirib.
O, müsahibəsində deyib: "Bu məsələ şəraitin bütövlükdə araşdırılmasını, hazırlanması lazım olan məsləhətləşmələrin keçirilməsini tələb edir. Bu istiqamətdə iş həyata keçiriləcək".
Dini Ekspertlər Şurasının üzvü ali rəhbərliyin tezliklə formalaşacağına, rəhbərin seçilməsi barədə yekun rəyin elan ediləcəyinə ümidvar olduğunu bildirib.
Son xəbərlər
13:24
Foto
Qazaxıstandan qayıdan İran təyyarəsinin 14 nəfərlik ekipajı Azərbaycandan ölkəsinə qayıdıbRegion
13:19
Türkiyənin Kommunikasiya İdarəsi: BƏƏ-dəki hər yerin bizim üçün legitim hədəf olacağı iddiaları yalandırRegion
13:12
Seyid Müctəba Hüseyni: İranın yeni rəhbərliyi və ali rəhbərinin seçilməsi prosesinin müddəti məlum deyilRegion
13:12
İrakli Kobaxidze: Gürcüstan regionda sülh prosesinə töhfə verməyə hazırdırRegion
13:06
Çin İrandan 470 vətəndaşını təxliyə edibDigər ölkələr
13:06
Foto
Prezident İlham Əliyev İranın Azərbaycandakı səfirliyində olub, başsağlığı veribXarici siyasət
13:05
Gənc istedadlara xüsusi təqaüdlər verilməsi üçün 62 min manata yaxın vəsait ayrılıb - SƏRƏNCAMDaxili siyasət
13:03
Fərid Mansurov: "Dünya və Avropa çempionatlarında iştirak etmək də Vətənə xidmətdir"Fərdi
13:03