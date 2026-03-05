İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    ABŞ Senatı İrana qarşı hərbi güc tətbiqini qadağan edən qətnaməni rədd edib

    Digər ölkələr
    • 05 mart, 2026
    • 04:36
    ABŞ Senatı İrana qarşı hərbi güc tətbiqini qadağan edən qətnaməni rədd edib

    ABŞ Senatı administrasiyanın qanunvericilik orqanının icazəsi olmadan İrana qarşı hərbi güc tətbiq etməsinin qadağan edilməsini tələb edən qətnaməni rədd edib.

    "Report" xəbər verir ki, prosedur səsverməsi zamanı 47 senator sənədi dəstəkləyib, 52 senator isə əleyhinə səs verib.

    Respublikaçılar Partiyasının nümayəndələrinin nəzarətində olan Konqresin yuxarı palatasında təsdiqlənməsi üçün sənəd prosedur və yekun səsvermə zamanı qanunvericilərin sadə səs çoxluğu ilə dəstəklənməlidir.

    Hazırkı prezident Donald Trampın partiyasının üzvləri tərəfindən idarə olunan ABŞ Nümayəndələr Palatasında da oxşar sənəd üzrə səsvermənin cümə axşamı günü keçirilməsi gözlənilir.

    "Washington Post" əvvəllər sənədlərin ABŞ Konqresi tərəfindən təsdiqlənmə ehtimalının az olduğunu proqnozlaşdırmışdı. Hətta onlar Konqres tərəfindən təsdiqlənsə belə, prezidentin ona veto qoymaq hüququ olacaq.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı senat
    Сенат США отказался ограничить военные полномочия Трампа в операции в Иране

    Son xəbərlər

    04:36

    ABŞ Senatı İrana qarşı hərbi güc tətbiqini qadağan edən qətnaməni rədd edib

    Digər ölkələr
    04:05

    Baş katib: NATO İrana qarşı kollektiv müdafiə bəndini tətbiq etməyə hazırlıq görüb

    Digər ölkələr
    03:42

    İran İsrailin nüvə obyektinə zərbə endirməklə hədələyib

    Digər ölkələr
    03:11

    "CNN": Trampın müşavirləri İran üzərində qələbənin tez bir zamanda elan edilməsində israr edirlər

    Digər ölkələr
    02:39

    Körfəz ölkələri və Aİ İranla bağlı təcili iclas keçirəcək

    Digər ölkələr
    02:17

    ABŞ kəşfiyyatı Xameneinin oğlunu izləyir

    Digər ölkələr
    01:43

    İran ordusu İsrailin strateji obyektlərinə raket zərbələri endirib

    Region
    01:15

    Pentaqon NATO-nun İrana qarşı əməliyyatda iştirakını istisna etməyib

    Digər ölkələr
    00:45

    Tramp Latın Amerikası ölkələrinin liderləri ilə Mayamidə görüşəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti