    • 05 марта, 2026
    • 04:13
    Сенат США отказался ограничить военные полномочия Трампа в операции в Иране

    Сенат Конгресса США отклонил резолюцию с требованием запретить американской администрации применять военную силу против Ирана без разрешения со стороны законодательной власти.

    Как передает Report, трансляцию голосования в верхней палате законодательного органа накануне вел телеканал C-SPAN.

    В поддержку документа во время процедурного голосования выступили 47 сенаторов, против - 52. Для одобрения в верхней палате Конгресса, контролируемой представителями Республиканской партии, документ во время процедурного и окончательного голосования должно было поддержать простое большинство законодателей. Как ожидается, в четверг голосование по аналогичному документу пройдет в Палате представителей Конгресса США, также контролируемой однопартийцами действующего президента страны Дональда Трампа.

    Ранее газета The Washington Post прогнозировала, что документы вряд ли будут поддержаны Конгрессом США. Даже в случае их одобрения в Конгрессе президент страны имеет право наложить на них вето.

