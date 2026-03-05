İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    • 05 mart, 2026
    • 04:05
    Baş katib: NATO İrana qarşı kollektiv müdafiə bəndini tətbiq etməyə hazırlıq görüb

    NATO-nun Baş katibi Mark Rütte bildirib ki, alyans İrana qarşı kollektiv müdafiə ilə bağlı 5-ci maddənin mümkün tətbiqinə hazırlıq görüb.

    "Report" xəbər verir ki, alyansın rəhbəri bunu "Newsmax" televiziya kanalına verdiyi müsahibədə NATO-nun potensial insidentlərə reaksiyası ilə bağlı sualı cavablandırarkən bildirib.

    "Biz buna hazırlaşmışıq. Hazırda NATO daxilində etdiyimiz iş alyansın ərazisinin hər qarışının qorunmasını təmin etməkdir", - deyə Rütte bildirib.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Mark Rütte İranın ali rəhbəri
