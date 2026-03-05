Baş katib: NATO İrana qarşı kollektiv müdafiə bəndini tətbiq etməyə hazırlıq görüb
Digər ölkələr
- 05 mart, 2026
- 04:05
NATO-nun Baş katibi Mark Rütte bildirib ki, alyans İrana qarşı kollektiv müdafiə ilə bağlı 5-ci maddənin mümkün tətbiqinə hazırlıq görüb.
"Report" xəbər verir ki, alyansın rəhbəri bunu "Newsmax" televiziya kanalına verdiyi müsahibədə NATO-nun potensial insidentlərə reaksiyası ilə bağlı sualı cavablandırarkən bildirib.
"Biz buna hazırlaşmışıq. Hazırda NATO daxilində etdiyimiz iş alyansın ərazisinin hər qarışının qorunmasını təmin etməkdir", - deyə Rütte bildirib.
Baş katib: NATO İrana qarşı kollektiv müdafiə bəndini tətbiq etməyə hazırlıq görüb
