Рютте: В НАТО подготовились к задействованию статьи о коллективной обороне

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс подготовился к возможному задействованию статьи 5 о коллективной обороне против Ирана.

Как передает Report, об этом глава альянса сообщил в интервью телеканалу Newsmax, отвечая на вопрос о реакции НАТО на потенциальные инциденты.

"Мы подготовились к этому. То, что мы делаем на данный момент в рамках НАТО, - это обеспечение защиты каждого дюйма территории альянса", - заявил Рютте