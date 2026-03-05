Рютте: В НАТО подготовились к задействованию статьи о коллективной обороне
Другие страны
- 05 марта, 2026
- 03:48
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс подготовился к возможному задействованию статьи 5 о коллективной обороне против Ирана.
Как передает Report, об этом глава альянса сообщил в интервью телеканалу Newsmax, отвечая на вопрос о реакции НАТО на потенциальные инциденты.
"Мы подготовились к этому. То, что мы делаем на данный момент в рамках НАТО, - это обеспечение защиты каждого дюйма территории альянса", - заявил Рютте
