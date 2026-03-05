Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Рютте: В НАТО подготовились к задействованию статьи о коллективной обороне

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс подготовился к возможному задействованию статьи 5 о коллективной обороне против Ирана.

    Как передает Report, об этом глава альянса сообщил в интервью телеканалу Newsmax, отвечая на вопрос о реакции НАТО на потенциальные инциденты.

    "Мы подготовились к этому. То, что мы делаем на данный момент в рамках НАТО, - это обеспечение защиты каждого дюйма территории альянса", - заявил Рютте

