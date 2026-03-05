Тегеран пригрозил нанести удар по израильскому ядерному объекту

Если в отношении Ирана будут добиваться смены власти, Иран нанесет удар по израильскому ядерному объекту.

Как передает Report, об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на иранского военного чиновника.

По его словам, если все же Израиль и США попытаются добиться смены власти в Исламской Республике, Иран способен нанести удар по израильскому ядерному объекту в Димоне, что чревато гуманитарными, экологическими и другими катастрофическими последствиями.