    Байрамов: Участие Ильхама Алиева в саммите Европейского политсообщества в Армении не планируется

    Внешняя политика
    • 26 февраля, 2026
    • 10:00
    Байрамов: Участие Ильхама Алиева в саммите Европейского политсообщества в Армении не планируется

    Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов высказался по вопросу возможного участия президента Ильхама Алиева в саммите Европейского политического сообщества в Армении.

    Как сообщает Report, об этом министр заявил журналистам при посещении памятника "Крик матери" в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

    "По имеющейся у меня информации, участие президента Азербайджана в саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в мае в Армении, не предусматривается. Представительство в рамках данного формата осуществляется исключительно на уровне глав государств, что соответствует его изначальной концепции. Насколько мне известно, визит президента Ильхама Алиева в Армению в мае не планируется", - заявил глава МИД.

    Лента новостей