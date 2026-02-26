Байрамов: Участие Ильхама Алиева в саммите Европейского политсообщества в Армении не планируется

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов высказался по вопросу возможного участия президента Ильхама Алиева в саммите Европейского политического сообщества в Армении.

Как сообщает Report, об этом министр заявил журналистам при посещении памятника "Крик матери" в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

"По имеющейся у меня информации, участие президента Азербайджана в саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в мае в Армении, не предусматривается. Представительство в рамках данного формата осуществляется исключительно на уровне глав государств, что соответствует его изначальной концепции. Насколько мне известно, визит президента Ильхама Алиева в Армению в мае не планируется", - заявил глава МИД.