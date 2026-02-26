Байрамов: На данный момент у меня нет информации о приглашении Армении на WUF13 в Баку
- 26 февраля, 2026
- 09:49
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что не располагает информацией о том приглашена ли Армения на Всемирный форум по градостроительству (WUF13), который пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года.
Как сообщает Report, об этом Байрамов сказал журналистам во время посещения монумента "Крик матери" в связи с 34-ой годовщиной Ходжалинского геноцида.
Байрамов напомнил, WUF13 - это мероприятие, которое Азербайджан проведет совместно с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat).
"Безусловно, у мероприятия есть свой формат, и приглашения направляются в соответствии с этим форматом. В рамках форума впервые будет организован Саммит лидеров. Разумеется, не все мировые лидеры примут участие - приглашены страны, нуждающиеся в поддержке в вопросах урбанизации. Приглашена ли Армения, такой информации у меня нет", - отметил глава МИД.