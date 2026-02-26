Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Посольство США: Вместе с народом Азербайджана чтим память погибших в Ходжалы

    Внешняя политика
    • 26 февраля, 2026
    • 10:15
    Посольство США: Вместе с народом Азербайджана чтим память погибших в Ходжалы

    Посольство США в Баку выразило соболезнования азербайджанскому народу в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице дипмиссии в социальной сети X.

    "Сегодня мы вместе с народом Азербайджана чтим память тех, кто погиб в Ходжалы в 1992 году. От имени посольства США в Баку мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто потерял близких. Почитая память жертв, мы помним о важности человеческого достоинства, сострадания и построения прочного мира для будущих поколений", - говорится в публикации.

