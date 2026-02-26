Посольство США: Вместе с народом Азербайджана чтим память погибших в Ходжалы
- 26 февраля, 2026
- 10:15
Посольство США в Баку выразило соболезнования азербайджанскому народу в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице дипмиссии в социальной сети X.
"Сегодня мы вместе с народом Азербайджана чтим память тех, кто погиб в Ходжалы в 1992 году. От имени посольства США в Баку мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто потерял близких. Почитая память жертв, мы помним о важности человеческого достоинства, сострадания и построения прочного мира для будущих поколений", - говорится в публикации.
Today, we join the people of Azerbaijan in remembering those who lost their lives in Khojaly in 1992. On behalf of the U.S. Embassy in Baku, we express our deepest sympathies to the families and friends of those who lost loved ones. As we remember the victims, we are reminded of… pic.twitter.com/j9qHiWn8kY— U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) February 26, 2026