ЕБРР прогнозирует ускорение роста экономики Азербайджана в 2026-2027 годах

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост экономики Азербайджана на 2% в 2026 году и на 2,5% в 2027 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в февральском выпуске отчета банка "Региональные экономические перспективы".

По мнению аналитиков банка, прогноз остается чувствительным к динамике цен на энергоносители и объемам добычи. В числе потенциальных факторов поддержки названы развитие региональной связности и торговых инициатив в рамках мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией при посредничестве США, а также продолжение масштабных инвестиций в возобновляемые источники энергии, что может способствовать диверсификации экономики.

По оценкам ЕБРР, в 2025 году экономическая динамика ослабла: рост реального ВВП замедлился до 1,4% против 4,1% в 2024 году. Основной причиной стало сокращение добычи углеводородов на 1,6%.

Рост в ненефтегазовом секторе также снизился - с 6,1% до 2,7%. Инфляция в 2025 году ускорилась до 5,6% на фоне подорожания продовольствия и услуг. При этом показатель остался в пределах целевого диапазона Центрального банка Азербайджана (4% ±2 п.п.).

Аналитики ЕБРР напоминают, что в прошлом году ЦБА дважды снижал учетную ставку на 25 базисных пунктов - в июле и декабре 2025 года. С ноября 2023 года совокупное смягчение денежно-кредитной политики составило 225 базисных пунктов. Кроме того, 4 февраля 2026 года регулятор вновь снизил ставку на 0,25 процентного пункта - до 6,5%. Очередное решение по параметрам процентного коридора ожидается 2 апреля.

Несмотря на замедление роста, фискальная и внешняя позиции остаются устойчивыми. Профицит госбюджета в 2025 году составил 0,4% ВВП, а государственный долг - около 20% ВВП по состоянию на сентябрь.

Положительное сальдо внешней торговли в первые три квартала 2025 года сократилось на фоне снижения экспортных доходов от энергоносителей и роста импорта. Международные резервы, включая активы Госнефтефонда и валютные резервы ЦБА, достигли 85,1 млрд долларов к декабрю 2025 года, что эквивалентно 112% ВВП.

Аналитики банка также обратили внимание на изменения тарифного режима США. До решения Верховного суда номинальная ставка импортной пошлины для Азербайджана составляла 27,5%. При применении закона IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) и с учетом действовавших исключений эффективная ставка снижалась примерно до 2%. После прекращения действия этих норм тариф вырос до 25,6%. В случае введения тарифа в 10% (согласно S122) ставка вернется к уровню 27,5%, а при 15% - может достичь 28,5%.