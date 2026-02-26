Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    ЕБРР прогнозирует ускорение роста экономики Азербайджана в 2026-2027 годах

    Финансы
    • 26 февраля, 2026
    • 10:00
    ЕБРР прогнозирует ускорение роста экономики Азербайджана в 2026-2027 годах

    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост экономики Азербайджана на 2% в 2026 году и на 2,5% в 2027 году.

    Как сообщает Report, об этом говорится в февральском выпуске отчета банка "Региональные экономические перспективы".

    По мнению аналитиков банка, прогноз остается чувствительным к динамике цен на энергоносители и объемам добычи. В числе потенциальных факторов поддержки названы развитие региональной связности и торговых инициатив в рамках мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией при посредничестве США, а также продолжение масштабных инвестиций в возобновляемые источники энергии, что может способствовать диверсификации экономики.

    По оценкам ЕБРР, в 2025 году экономическая динамика ослабла: рост реального ВВП замедлился до 1,4% против 4,1% в 2024 году. Основной причиной стало сокращение добычи углеводородов на 1,6%.

    Рост в ненефтегазовом секторе также снизился - с 6,1% до 2,7%. Инфляция в 2025 году ускорилась до 5,6% на фоне подорожания продовольствия и услуг. При этом показатель остался в пределах целевого диапазона Центрального банка Азербайджана (4% ±2 п.п.).

    Аналитики ЕБРР напоминают, что в прошлом году ЦБА дважды снижал учетную ставку на 25 базисных пунктов - в июле и декабре 2025 года. С ноября 2023 года совокупное смягчение денежно-кредитной политики составило 225 базисных пунктов. Кроме того, 4 февраля 2026 года регулятор вновь снизил ставку на 0,25 процентного пункта - до 6,5%. Очередное решение по параметрам процентного коридора ожидается 2 апреля.

    Несмотря на замедление роста, фискальная и внешняя позиции остаются устойчивыми. Профицит госбюджета в 2025 году составил 0,4% ВВП, а государственный долг - около 20% ВВП по состоянию на сентябрь.

    Положительное сальдо внешней торговли в первые три квартала 2025 года сократилось на фоне снижения экспортных доходов от энергоносителей и роста импорта. Международные резервы, включая активы Госнефтефонда и валютные резервы ЦБА, достигли 85,1 млрд долларов к декабрю 2025 года, что эквивалентно 112% ВВП.

    Аналитики банка также обратили внимание на изменения тарифного режима США. До решения Верховного суда номинальная ставка импортной пошлины для Азербайджана составляла 27,5%. При применении закона IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) и с учетом действовавших исключений эффективная ставка снижалась примерно до 2%. После прекращения действия этих норм тариф вырос до 25,6%. В случае введения тарифа в 10% (согласно S122) ставка вернется к уровню 27,5%, а при 15% - может достичь 28,5%.

    Азербайджан ЕБРР рост экономики инфляция транспортные связи
    EBRD: 2026-2027-ci illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatındakı artım sürətlənəcək
    EBRD expects accelerated economic growth in Azerbaijan in 2026-2027

    Последние новости

    10:01

    Министр: Азербайджан поддерживает контакт с посольством в Мексике после январских событий

    Внутренняя политика
    10:00

    ЕБРР прогнозирует ускорение роста экономики Азербайджана в 2026-2027 годах

    Финансы
    10:00

    Байрамов: Участие Ильхама Алиева в саммите Европейского политсообщества в Армении не планируется

    Внешняя политика
    09:49

    Байрамов: На данный момент у меня нет информации о приглашении Армении на WUF13 в Баку

    Внутренняя политика
    09:49

    Байрамов: Позиция Азербайджана по самолету AZAL твердая - это ошибка российских военных

    Другие
    09:47

    У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5

    В регионе
    09:44

    Джейхун Байрамов: Ходжалинская трагедия стала самой масштабной по своим последствиям

    Внутренняя политика
    09:43
    Фото

    Руководство Минобороны почтило память жертв Ходжалинского геноцида

    Внутренняя политика
    09:36

    Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида

    Внутренняя политика
    Лента новостей