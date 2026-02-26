İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    EBRD: 2026-2027-ci illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatındakı artım sürətlənəcək

    Maliyyə
    • 26 fevral, 2026
    • 10:00
    EBRD: 2026-2027-ci illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatındakı artım sürətlənəcək

    Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (EBRD) Azərbaycan iqtisadiyyatının 2026-cı ildə 2 %, 2027-ci ildə 2,5 % artacağını proqnozlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Bankın "Regional iqtisadi perspektivlər" hesabatının fevral buraxılışında bildirilir.

    Bankın analitiklərinin fikrincə, proqnoz enerji daşıyıcılarının qiymətləri və hasilat həcmlərinin dinamikasına qarşı həssas olaraq qalır. Potensial dəstəkləyici amillər sırasında ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi çərçivəsində regional əlaqələndirmə və ticarət təşəbbüslərinin inkişafı, eləcə də iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə töhfə verə biləcək bərpa olunan enerji mənbələrinə irimiqyaslı investisiyaların davam etdirilməsi göstərilib.

    EBRD-nin qiymətləndirmələrinə görə, 2025-ci ildə iqtisadi dinamika zəifləyib: real ÜDM artımı 2024-cü ildəki 4,1 %-ə qarşı 1,4 %-ə qədər yavaşlayıb. Əsas səbəb karbohidrogen hasilatının 1,6 % azalması olub.

    Qeyri-neft-qaz sektorunda da artım azalaraq 6,1 %-dən 2,7 %-ə düşüb. Ərzaq və xidmətlərin bahalaşması fonunda 2025-ci ildə inflyasiya sürətlənərək 5,6 % təşkil edib. Bununla belə, göstərici Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) hədəf diapazonu (4 % ±2 faiz bəndi) daxilində qalıb.

    EBRD analitikləri xatırladıblar ki, ötən il AMB uçot dərəcəsini iki dəfə – 2025-ci ilin iyul və dekabr aylarında 25 baza bəndi endirib. 2023-cü ilin noyabrından bəri pul-kredit siyasətinin ümumi yumşaldılması 225 baza bəndi təşkil edib. Bundan əlavə, 2026-cı il fevralın 4-də tənzimləyici dərəcəni yenidən 0,25 faiz bəndi azaldaraq 6,5 %-ə endirib. Faiz dəhlizinin parametrləri ilə bağlı növbəti qərar aprelin 2-də açıqlanacaq.

    Artımın yavaşlamasına baxmayaraq, fiskal və xarici mövqelər dayanıqlı olaraq qalır. 2025-ci ildə dövlət büdcəsinin profisiti ÜDM-in 0,4 %-ni, sentyabr ayına olan məlumata görə isə dövlət borcu ÜDM-in təxminən 20 %-ni təşkil edib.

    Enerji daşıyıcılarından ixrac gəlirlərinin azalması və idxalın artması fonunda 2025-ci ilin ilk üç rübündə xarici ticarətin müsbət saldosu azalıb. Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) aktivləri və AMB-nin valyuta ehtiyatları daxil olmaqla, beynəlxalq ehtiyatlar 2025-ci ilin dekabrına 85,1 milyard ABŞ dollarına çatıb ki, bu da ÜDM-in 112 %-nə bərabərdir.

    Bankın analitikləri ABŞ-nin tarif rejimindəki dəyişikliklərə də diqqət çəkiblər. Ali Məhkəmənin qərarına qədər Azərbaycan üçün idxal gömrük rüsumunun nominal dərəcəsi 27,5 % təşkil edib. IEEPA ("International Emergency Economic Powers Act") qanununun tətbiqi zamanı və qüvvədə olan istisnalar nəzərə alınmaqla effektiv dərəcə təxminən 2 %-ə qədər azalıb. Bu normaların qüvvədən düşməsindən sonra tarif 25,6 %-ə qədər artıb. 10 %-lik tarifin tətbiqi halında (S122-yə əsasən) dərəcə 27,5 % səviyyəsinə qayıdacaq, 15 % olduqda isə 28,5 %-ə çata bilər.

    EBRD Azərbaycan iqtisadi dinamika AMB ARDNF
    ЕБРР прогнозирует ускорение роста экономики Азербайджана в 2026-2027 годах
    EBRD expects accelerated economic growth in Azerbaijan in 2026-2027

    Son xəbərlər

    10:44

    Teymur Musayev: Özəl xəstəxanalarda onkoloji yardım göstərilməsi üçün xüsusi və ciddi tələblər hazırlanıb

    Sağlamlıq
    10:42

    Araz və Kür çaylarında brakonyerlik edən şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    10:42
    Foto

    Azərbaycanda rəqəmsal platformalarda vergitutma mexanizmləri müzakirə olunub

    Biznes
    10:39

    Səhiyyə naziri: Azərbaycanda plastik və estetik cərrahiyyə üzrə vəziyyət kifayət qədər yaxşılaşıb

    Sağlamlıq
    10:30

    Teymur Musayev: Səhiyyə sahəsində mərhələli şəkildə islahatlar aparılır

    Sağlamlıq
    10:30

    Polşa hərbi təyyarələri Rusiyanın Ukraynaya kütləvi hücumu fonunda havaya qaldırılıb

    Digər ölkələr
    10:29

    Bakıda yıxılaraq başından xəsarət alan kişi ölüb

    Hadisə
    10:29

    Bakıda tikinti şirkətində işləyən şəxsin üzərinə elektrik barabanı düşərək ölüb

    Hadisə
    10:27

    Azərbaycanda yanvarda dövlət xətti ilə 17 milyon manatdan çox ipoteka krediti verilib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti