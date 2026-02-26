EBRD: 2026-2027-ci illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatındakı artım sürətlənəcək
26 fevral, 2026
- 10:00
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (EBRD) Azərbaycan iqtisadiyyatının 2026-cı ildə 2 %, 2027-ci ildə 2,5 % artacağını proqnozlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Bankın "Regional iqtisadi perspektivlər" hesabatının fevral buraxılışında bildirilir.
Bankın analitiklərinin fikrincə, proqnoz enerji daşıyıcılarının qiymətləri və hasilat həcmlərinin dinamikasına qarşı həssas olaraq qalır. Potensial dəstəkləyici amillər sırasında ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi çərçivəsində regional əlaqələndirmə və ticarət təşəbbüslərinin inkişafı, eləcə də iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə töhfə verə biləcək bərpa olunan enerji mənbələrinə irimiqyaslı investisiyaların davam etdirilməsi göstərilib.
EBRD-nin qiymətləndirmələrinə görə, 2025-ci ildə iqtisadi dinamika zəifləyib: real ÜDM artımı 2024-cü ildəki 4,1 %-ə qarşı 1,4 %-ə qədər yavaşlayıb. Əsas səbəb karbohidrogen hasilatının 1,6 % azalması olub.
Qeyri-neft-qaz sektorunda da artım azalaraq 6,1 %-dən 2,7 %-ə düşüb. Ərzaq və xidmətlərin bahalaşması fonunda 2025-ci ildə inflyasiya sürətlənərək 5,6 % təşkil edib. Bununla belə, göstərici Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) hədəf diapazonu (4 % ±2 faiz bəndi) daxilində qalıb.
EBRD analitikləri xatırladıblar ki, ötən il AMB uçot dərəcəsini iki dəfə – 2025-ci ilin iyul və dekabr aylarında 25 baza bəndi endirib. 2023-cü ilin noyabrından bəri pul-kredit siyasətinin ümumi yumşaldılması 225 baza bəndi təşkil edib. Bundan əlavə, 2026-cı il fevralın 4-də tənzimləyici dərəcəni yenidən 0,25 faiz bəndi azaldaraq 6,5 %-ə endirib. Faiz dəhlizinin parametrləri ilə bağlı növbəti qərar aprelin 2-də açıqlanacaq.
Artımın yavaşlamasına baxmayaraq, fiskal və xarici mövqelər dayanıqlı olaraq qalır. 2025-ci ildə dövlət büdcəsinin profisiti ÜDM-in 0,4 %-ni, sentyabr ayına olan məlumata görə isə dövlət borcu ÜDM-in təxminən 20 %-ni təşkil edib.
Enerji daşıyıcılarından ixrac gəlirlərinin azalması və idxalın artması fonunda 2025-ci ilin ilk üç rübündə xarici ticarətin müsbət saldosu azalıb. Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) aktivləri və AMB-nin valyuta ehtiyatları daxil olmaqla, beynəlxalq ehtiyatlar 2025-ci ilin dekabrına 85,1 milyard ABŞ dollarına çatıb ki, bu da ÜDM-in 112 %-nə bərabərdir.
Bankın analitikləri ABŞ-nin tarif rejimindəki dəyişikliklərə də diqqət çəkiblər. Ali Məhkəmənin qərarına qədər Azərbaycan üçün idxal gömrük rüsumunun nominal dərəcəsi 27,5 % təşkil edib. IEEPA ("International Emergency Economic Powers Act") qanununun tətbiqi zamanı və qüvvədə olan istisnalar nəzərə alınmaqla effektiv dərəcə təxminən 2 %-ə qədər azalıb. Bu normaların qüvvədən düşməsindən sonra tarif 25,6 %-ə qədər artıb. 10 %-lik tarifin tətbiqi halında (S122-yə əsasən) dərəcə 27,5 % səviyyəsinə qayıdacaq, 15 % olduqda isə 28,5 %-ə çata bilər.