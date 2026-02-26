Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Министр: Азербайджан поддерживает контакт с посольством в Мексике

    Внутренняя политика
    • 26 февраля, 2026
    • 10:01
    Министр: Азербайджан поддерживает контакт с посольством в Мексике

    Азербайджан поддерживает постоянную связь со своим посольством в Мексике после последних событий.

    Как сообщает Report, об этом Байрамов сказал журналистам во время посещения монумента "Крик матери" в связи с 34-ой годовщиной Ходжалинского геноцида.

    По словам главы внешнеполитического ведомства, на данный момент каких-либо обращений от граждан Азербайджана в посольство не поступало.

    Rəsmi Bakı: Azərbaycan Meksikadakı hadisələrlə bağlı səfirliklə mütəmadi əlaqə saxlayır

    Последние новости

    10:07

    Азербайджанская нефть незначительно подешевела

    Энергетика
    10:01

    Министр: Азербайджан поддерживает контакт с посольством в Мексике

    Внутренняя политика
    10:00

    ЕБРР прогнозирует ускорение роста экономики Азербайджана в 2026-2027 годах

    Финансы
    10:00

    Байрамов: Участие Ильхама Алиева в саммите Европейского политсообщества в Армении не планируется

    Внешняя политика
    09:49

    Байрамов: На данный момент у меня нет информации о приглашении Армении на WUF13 в Баку

    Внутренняя политика
    09:49

    Байрамов: Позиция Азербайджана по самолету AZAL твердая - это ошибка российских военных

    Другие
    09:47

    У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5

    В регионе
    09:44

    Джейхун Байрамов: Ходжалинская трагедия стала самой масштабной по своим последствиям

    Внутренняя политика
    09:43
    Фото

    Руководство Минобороны почтило память жертв Ходжалинского геноцида

    Внутренняя политика
    Лента новостей