Министр: Азербайджан поддерживает контакт с посольством в Мексике
Внутренняя политика
- 26 февраля, 2026
- 10:01
Азербайджан поддерживает постоянную связь со своим посольством в Мексике после последних событий.
Как сообщает Report, об этом Байрамов сказал журналистам во время посещения монумента "Крик матери" в связи с 34-ой годовщиной Ходжалинского геноцида.
По словам главы внешнеполитического ведомства, на данный момент каких-либо обращений от граждан Азербайджана в посольство не поступало.
