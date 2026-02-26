Министр: Азербайджан поддерживает контакт с посольством в Мексике

Азербайджан поддерживает постоянную связь со своим посольством в Мексике после последних событий.

Как сообщает Report, об этом Байрамов сказал журналистам во время посещения монумента "Крик матери" в связи с 34-ой годовщиной Ходжалинского геноцида.

По словам главы внешнеполитического ведомства, на данный момент каких-либо обращений от граждан Азербайджана в посольство не поступало.